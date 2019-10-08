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16 Arap yarış atının satışından 3 milyon 445 bin TL gelir elde edildi

Malatya'dan İstanbul'a götürülen 16 Arap yarış atının satışından toplam 3 milyon 445 bin TL gelir elde edildi.

08.10.2019 16:1716 Arap yarış atının satışından 3 milyon 445 bin TL gelir elde edildi
Malatya'dan İstanbul'a götürülen 16 Arap yarış atının satışından toplam 3 milyon 445 bin TL gelir elde edildi.

Alınan bilgiye göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden İstanbul Veliefendi hHpodrumu'na götürülen 16 safkan Arap yarış atı, açık arttırma usulüyle satıldı. Bosna Hersek isimli ata 560 bin TL veren Fatih Çiftçi, Kotku isimli ata 340 bin TL veren Murat Gülen ile Gülbaba isimli ata 330 bin lira veren Tarkan Onar, en pahalı atları almış oldu. 16 tayın satışından toplam 3 milyon 445 bin TL gelir elde edildiği belirtilirken, en ucuz tayın 75 bin TL'ye satıldığı ifade edildi. - MALATYA

İstanbul, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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