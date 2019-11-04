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16 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

04.11.2019 18:0016 ayrı hırsızlık suçundan aranan şüpheli yakalandı
Eskişehir'de, hakkında çeşitli hırsızlık suçlarından arama kararı bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre; kent merkezinde meydana gelen iki ayrı evden hırsızlık ve bir adet motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak tespit edilen ve 16 farklı hırsızlık olayından kaydı da bulunan A.T. isimli şahıs 3 Kasım Pazar günü İzmir'de yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.T., Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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