Haberler » 3. Sayfa » 16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Haberler

16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip İlçesinde 16 ayrı suçtan aranan şüpheli motorsiklet hırsızlığıyla yakalandı.

28.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:38 16 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
'in İlçesinde 16 ayrı suçtan aranan şüpheli motorsiklet hırsızlığıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; Mevlana Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve 16 ayrı suç kaydı olan şüpheli motorsiklet çalarak yakalandı. Ele geçirilen çalıntı motosiklet ise tekrar sahibine teslim edildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:04   TBMM'de Libya tezkeresi hazırlığı - Haberler
12:58   ABD'de 21 yaş altına sigara ve tütün mamulleri satışı yasaklandı - Haberler
12:55   Somali'deki saldırı En az 61 kişi hayatını kaybetti (EK GÖRÜNTÜLER) - Haberler
12:55   2010'lar hayatımızı nasıl değiştirdi? - Haberler
12:48   AK Partili Özmen'den MHP'li Alıcık'a 'hayırlı olsun' ziyareti - Haberler
10:42   Kılıçdaroğlu, Libya'ya asker gönderilmesini öngören tezkere için son noktayı koydu: Destek vermeyeceğiz - Haberler
10:38   Otobüste iki genç kıza taciz şüphelisine dayak kamerada - Haberler
09:36   Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı! Tekme tokat dövdüler - Haberler
09:19   AK Parti, Libya tezkeresi için vekillerini tarih verip uyardı: Hazırlıklı olun - Haberler
07:27   İtalya'da kullanım amaçlı olarak evde esrar yetiştirmek artık suç değil - Haberler
28.12.2019 13:05:51