27 Kasım 2018 Salı 14:38



27 Kasım 2018 Salı 14:38

Adana'da önümüzdeki yılın nisan ayında 7'nci kez düzenlenecek olan "Nisan'da Adana'da-Portakal Çiçeği Karnavalı"nda toplam 16 bin TL ödüllü "Kortej Takımları Kostüm Tasarım Yarışması" düzenlendi.Sadece tarım alanında değil; sanayi, ticaret, kültür-sanat, tarih gibi çeşitli alanların işlenebileceği yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Ocak 2019. Bireysel katılımın yapılamayacağı yarışmaya en az iki kişi veya sınırsız ekip üyeleri başvurabilecek. Minimum 2 çalışmayla katılımın gerektiği yarışmaya okullar, STK'lar gibi çeşitli kurumlardan yoğun katılım bekleniyor.Yarışmaya katılan tüm kıyafetlerin kortej geçişine katılım zorunluluğunun olduğu kostüm tasarım yarışmasında birinci 8 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL ile ödüllendirilirken mansiyon ödülleri de dağıtılacak.Teması "bereket" olan yarışmaya katılacaklar Çukurova Bölgesi'nin her alanında olduğunu göz önünde bulundurarak, "Tarım, Sanayi, Ticaret, Kültür, Sanat ve Tarih" konu başlıklarını tasarımlarına yansıtabilecekler. Dini veya siyasi içerikli kıyafet ve tasarımların kabul edilmeyeceği yarışmaya katılacak kıyafet ve tasarımların halka açık alanda sergileneceği için genel ahlak kurallarına uygun olma zorunluluğu da bulunuyor.Yarışmaya katılacak kıyafetlerin en geç 30 Ocak 2019 tarihine kadar "info@nisandaadanada.com" adresine gönderilmesi gerekiyor. - ADANA