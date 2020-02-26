16. Ege Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

EGS Park Fuar Alanı'nda gerçekleşen açılışa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Denizli Merkezefendi Kaymakamı Dr.Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Aydoğan,Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Denizli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Müdürü Mehmet Aksoy ve daha birçok sektör temsilcisi katıldı.

Türkiye'nin En Büyük 5 Tarım Fuarı Arasında

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Orion Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan "Firma sayısı ve metre kare açısından Türkiye'nin en büyük 5 tarım fuarı arasında olmayı başaran Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarımızın 16.sını gerçekleştirmenin gurunu yaşıyoruz. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere, Valiliğimiz, Denizli Büyükşehir belediyesi, Denizli Ziraat Odaları, Tarım sektörü Oda ve Birliklerimizin 15 yıldır süren destekleri sayesinde Ege bölgesinin en iddialı tarım ve hayvancılık fuarı olmayı başardık. 34 yıllık tarım fuarı deneyimine sahip Orion Fuarcılık olarak fuarımızın kalitesini arttırmak adına her türlü öneriyi dikkate alıyoruz ve bu yolda sizlere hizmet veriyoruz.

Traktör, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri ve ekipmanları, sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, zirai ilaç, gübre, ekolojik tarım, agro bilişim, hayvancılık, yem ve ambalaj firmaları, ticari araçları, EGS Park Fuar Alan'ında toplam 30 bin metrekare alanda 5 gün boyunca sizlerle bir arada olacak. Fuarımızda 250'nin üzerinde katılımcı firmamız, siz değerli kurum ve kuruluşlarla birlikte 200.000'i aşkın ziyaretçimizi ağırlayacak.

26 Şubat -1 Mart 2020 tarihleri arasında EGS Park Fuar Alan'ında düzenlenecek fuarı10:00 – 18:00 saatleri arasında Pazar günü ise 10:00 – 17:00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecektir. " diye konuştu.

Denizli Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici konuşmasında;

"Fuarlar çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu teknolojilerle, tohum çeşitleriyle bir araya geldiği, dünyanın en son tek teknoloji ile buluştuğu mekânlardır. Bugün 16.sının düzenlendiği bu fuarın başta Orion Fuarcılık ailesi ve yıllardır bizimle birlikte emek veren Sn. Denizli Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Merkezefendi ve Pamukkale Kaymakamlığımız her zaman yanımızda oldular bu nedenden dolayı teşekkürlerimi borç bilirim. Ek olarak hepinize fuara yakın ilginizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya konuşmasında;

"Geçmişten bugüne birçok medeniyete beşiklik etmiş ilimiz sahip olduğu geniş ovaları, verimli toprakları, zengin ekolojisi ve jeotermal kaynaklarıyla ülkemiz tarımının lokomotif illerinden birisi durumundadır. Coğrafi konumu itibari ile Denizli bitkisel ve hayvansal üretimde arazi varlığı, iş gücü, iklim ve ekolojik özellikleri bakımından bir çok ilde olmayan değerlere sahiptir. Tarım ve hayvancılık sektörü sosyal ve ekonomik açıdan tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemiz ve ilimiz içinde hiçbir zaman göz ardı edilmeyecek öneme sahiptir.

Sanayi, tekstil ve turizm alanındaki başarılar Denizli'yi dünyada bilinen bir il haline getirmiştir. İl merkezi sanayi kenti görümündeyken, Denizli ilçeleri geçimini büyük oranda tarımla idame ettirmektedir.

Fuarlar rekabet ortamında, başarılı bir pazarlama aracı olmasının yanında katılımcı ve ziyaretçilerin birbirlerini tanımaları ve iş bağlantıları kurmaları anlamında da önemli etkinliklerdendir. İlimiz ve bölgemiz çiftçilerinin bitkisel ve hayvansal üretim alanındaki en son gelişmeleri yakından takip edebileceği, ihtiyaçları olan her türlü alet, makine, ekipmanı girdiği fuarda rahatlıkla temin edebileceği bir ortam sağlayan 16. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarımızın ilimiz ve ülkemiz tarımına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tarımın parlayan yıldızı Denizli'den böylesine önemli bir organizasyonun yapılmasında başta Orion Fuarcılık olmak üzere fuara katkı sağlayan, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlar ile katılımcı firmalara teşekkürü bir borç bilirim" diye ifade ederken;

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konuşmasında;

"Fuarımız başladığı günden itibaren her yıl artış göstererek daha büyüyerek bugünlere geldi.Bugüne gelinmesini sağlayan, emek veren ve katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım Denizli'miz tarım şehri olma özelliğini arttırarak sürdürecek. Denizli'miz Sanayi şehri, turizm şehri ama esas Denizli'miz tarım şehridir. Birçok üründe Türkiye'de üretilen ürünler anlamında baktığımızda birinci, ikinci ve üçüncü sırada yer alan ürünlerimiz var. 81 İl arasında birinci olmak kendiliğinden olmaz. Güzel coğrafyada ve iklimde yaşıyoruz ama bunun yanında en önemlisi Denizli'mizin en büyük özelliği çalışan, güler yüzlü, gayretli insanlarımızdır. Fuarlar oldukça bilimle, teknikle ve teknoloji ile iç içe olan ve bu imkânları kullanarak verimliliği arttıran girişimcilerimiz. Bunların hepsi bir araya geldiğinde tarımda Denizli'mizi lokomotif hale getiriyor ve birçok üründe en başa getiriyor. Bu yürüyüşümüz artarak devam etsin.

Büyükşehir Belediyesi olarak tarım alanında üretime katkı sağlamak vatandaşlarımızı, çiftçimize katkı sağlamak adına birçok gayretlerimiz var. Bu gayretlerimizi de arttırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.