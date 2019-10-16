16 Ekim 2019 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:00 Sihirbazlar Çetesi

02:15 Çukur

04:45 Aşk Ağlatır

04:55 Yeni Gelin

06:15 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Damat Bayıldı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş

22:30 Ya Sonra