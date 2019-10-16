16 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Aktüel Futbol
03:00 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları
03:30 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 Almanya'dan Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:20 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:30 Spor Akşamı
18:25 Takvim Yaprakları
18:30 Spor Merkezi
19:25 2019-20 Voleybol SZ. Vestel Venus Sultanlar Ligi Karş.'Beşik
21:00 Beşiktaş Seçime Doğru
22:30 Premier Futbol
23:30 Futbol Aklı