16 Ekim Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ
Başkan Fikret Orman, Antalya'da siyah beyazlı taraftarlara seslendi. "İnsanların değil, Beşiktaş'ın peşinde koşalım" diyen Orman, "Beşiktaş'ın mutluluğu için uğraşalım. Beşiktaş'ın mutsuzluğu için uğraşanların ömrünün uzun olmayacağını hep gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
10.30 Başkan adayı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenleyecek.
11.30 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek. (Basına kapalı)
13.00 Başkan adayı Hürser Tekinoktay basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
15.00 BJK Yusuf Tunaoğlu Futbol Yönetim Merkezi, Başkan Fikret Orman'ın da katılacağı törenle açılacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları yapılacak antrenmanla sürecek.
FENERBAHÇE
Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
EuroLeague Kadınlar
19.30 Fenerbahçe
Öznur Kablo - UNI Girona
EuroCup Kadınlar
19.30 Galatasaray - Lulea BBK
FIBA Şampiyonlar Ligi
19.30 TEKSÜT Bandırma - Hapoel Jerusalem
7 DAYS Eurocup
21.45 Joventut Badalona - Darüşşafaka Tekfen
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
16.00 Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları
18.30 Eczacıbaşı VitrA - Nilüfer Bld.
19.30 Beşiktaş - Fenerbahçe Opet
AMPUTE FUTBOL
Türkiye Kupası (16-20 Ekim Tokat)
14.00 Ortotek Gaziler-Pendik Engelliler (Açılış maçı)
15.30 Şahinbey Belediyesi Gençlik-TSK Rehabilitasyon Merkezi