16 Engelliye Başkan Sözlü'den Tekerlekli Sandalye

Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
, ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye etti.
Başkan Sözlü törende yaptığı konuşmada milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışının Adana'da yaşayan her insanın yaşadığı yerden haz duymasını sağlamayı gerektirdiğini ifade ederken, "Burada bulunuşumuz bir lütuf değil sorumluluktur. Sizlerin yanında, ihtiyaç duyduğunuz her anınızdayız" dedi.
Konuşmaların ardından Başkan Sözlü engellilere tekerlekli sandalyelerini teslim etti. - ADANA
Hüseyin Sözlü,Adana
22 Kasım 2018 Perşembe 17:48