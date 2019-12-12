Haberler » 3. Sayfa » 16 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi - Haberler

16 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

12.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:5016 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Makine Kimya Endüstrisi (MKE) eski personeli 16 sanığın duruşması yapıldı. Duruşma salonunda S.Ö, A.Y, M.A, A.Ş, E.Ö, A.P, O.A, İ.K, E.T, R.K, H.A, M.S.Y, T.Ç, H.L, Ş.Ö, ve A.B. ile avukatlar hazır bulundu.

ByLock kullanıcısı, Zaman gazetesi üyeliği, okul ve dershanelerinde çalışma gibi çeşitli nedenlerden yargılanan 16 sanığın ifadesi alındı.

GSM operatörünün emeklilere yönelik indirimi olduğunu ve bundan yararlanarak aldığını öne süren M.S.Y, daha sonra Halit öğretmenin isteği üzerine ikinci hattı da alıp verdiğini ifade etti.

Üzerine kayıtlı bu numaralı hattan mahkemede haberdar olduğunu savunan A.Y, adli tıp raporunda da imzanın kendisine ait olmadığının ortaya çıktığını savundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklar, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mart 2020 tarihine erteledi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:16 Rusya 2 Alman diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Haberler
12:16 Dünyanın en eski hayvan resimleri bulundu - Haberler
12:16 Ağrılı Bahtiyar'ın otomobil lastiği taktığı bisikleti çocukların ilgi odağı oldu - Haberler
12:11 İngiltere erken seçim için sandık başında - Haberler
12:09 Kulu'da trafik denetimleri - Haberler
11:32 Adnan Oktar'ın destekçilerinin yeni oyunu deşifre oldu! Her gün biri TT oluyor - Haberler
11:22 Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü - Haberler
10:59 Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın "Siri" özelliği kurtardı - Haberler
10:55 Eşinin arabasını satmak isteyen koca, eşiyle anlaşamayınca aracı ateşe verdi! Videosunu da WhatsApp'tan gönderdi - Haberler
10:42 Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu - Haberler
12.12.2019 12:17:28