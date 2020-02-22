Haberler » 3. Sayfa » 16 göçmeni taşıyan bot batmaktan son anda kurtuldu - Haberler

16 göçmeni taşıyan bot batmaktan son anda kurtuldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bot batmak üzereyken sahil güvenlik, jandarma ve emniyetin müşterek çalışmasıyla kurtarıldı.

22.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:1016 göçmeni taşıyan bot batmaktan son anda kurtuldu
'nın Kaş ilçesinde 'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenleri taşıyan bot batmak üzereyken sahil güvenlik, jandarma ve emniyetin müşterek çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaş ilçesinde, Yunanistan'ın Meis Adası'na yasadışı yollarla geçerken batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 16 düzensiz göçmen son anda sahil güvenlik, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde Çukurbağ Yarımadası yakınlarından bindikleri lastik bot ile Yunanistan'a ait Meis Adası'na geçmeye çalışan ve aralarında 6'sı çocuk, 3'ü kadın toplam 16 Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu kaçağın bulunduğu bot kıyıdan açıldı.

İhbar üzerine bölgeye hareket eden Kaş Sahil Güvenlik ekipleri kaçakları Çukurbağ Yarımadası açıklarında bot batmak üzereyken bularak kurtardı. Sahil güvenlik botu ile Kaş Limanı'na getirilen kaçaklar ambulanslarla Kaş Devlet Hastanesine götürüldü. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Avrupa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 12:39:53