Haberler» Yerel» Haber

16 hafız icazet belgesini aldı

16 hafız icazet belgesini aldıBURSA - Bursa'da hafızlığını tamamlayan 16 öğrenci, düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.

18.08.2019 16:58
16 hafız icazet belgesini aldı
16 hafız icazet belgesini aldı
BURSA - Bursa'da hafızlığını tamamlayan 16 öğrenci, düzenlenen törenle icazet belgelerini aldı.
Organize Sanayi Cami'nde düzenlenen İcazet merasimine yüzlerce vatandaş ve Kur'an kursu öğrencisi katıldı. Hafızlığını tamamlayan 16 öğrenci, ezbere Kur'an-ı Kerim okurken, camideki herkes huşu içinde dinledi. Somuncu Baba Vakfı tarafından yapılan çalışmaları sonucunda hafızlıklarını tamamlayarak icazet alan gençlere ayrıca çeşitli hediyeler de takdim edildi. İlahilerin ve duaların edildiği program gelenlere yapılan ikramla son buldu.
Her sene hıfzını ikmal öğrenciler için icazet töreni düzenlediklerini belirten Somuncu Baba Vakfı Lütfi Arslan, "Vakfımız 1990 yılından bu yana ihtiyaç sahiplerine uzattığımız yardım elinin yanı sıra, öğrencilerimize de her konuda destek olmaktadır. Kur-an kurslarımız ve yurtlarımızda da öğrencilerimizi okutmaktayız" dedi.
16 hafız icazet belgesini aldı

Somuncu Baba, Bursa, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
17:26   Ahlat'ta geleneksel "ayran aşı" şöleni
16:58   16 hafız icazet belgesini aldı
16:53   Ailenin 3 ferdi şaşılıktan küçük bir operasyonla kurtuldu
16:43   Hac dönüşü ilk ziyaret yaralı gaziye
15:57   Çöp toplamak için yarıştılar
15:29   Kastamonu'da Tuğçe Kandemir konserinde evlenme teklifi
15:14   DHA İSTANBUL -  İŞLİ'DE KALDIRIMDA YÜRÜYEN KADIN ÖLÜMDEN DÖNDÜ