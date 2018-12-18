18 Aralık 2018, 12:06
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16. Hafta 'Beraberlikler Haftası' Oldu

16. Hafta

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, bu sezon 'en fazla berabere kalınan hafta' oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, bu sezon 'en fazla berabere kalınan hafta' oldu. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 9 müsabaka oynandı. 4 müsabakada ekipler birbirine üstünlük kurmayı başarırken 5 maç ise berabere bitti. Ligde bu sezon en fazla beraberliğin yaşandığı hafta 16.hafta oldu. Bu sezon geride kalan 8. haftada, 9. haftada ve 11.haftada 4 maç berabere bitmişti. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında berabere biten 5 maç şöyle: Göztepe- Bursaspor 0-0 Ç.Rizespor- Alanyaspor 1-1 M.Başakşehir- Galatasaray 1-1 Beşiktaş- Trabzonspor 2-2 Fenerbahçe- Erzurumspor 2-2

DÖRT TAKIM 3 PUAN ALABİLDİ

24 golün atıldığı Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor 3 puanı alan ekipler oldu. Haftanın en farklı kazanan takımı Sivasspor oldu. Kırmızı Beyazlılar, sahasında Ankaragücü'ne 4-0 mağlup ederken haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2, Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Akhisarspor ise haftayı puansız kapatan takımlar oldu.

(İHA) Beşiktaş,Galatasaray
Kaynak: İHA

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