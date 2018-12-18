16. Hafta 'Beraberlikler Haftası' Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, bu sezon 'en fazla berabere kalınan hafta' oldu. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 9 müsabaka oynandı. 4 müsabakada ekipler birbirine üstünlük kurmayı başarırken 5 maç ise berabere bitti. Ligde bu sezon en fazla beraberliğin yaşandığı hafta 16.hafta oldu. Bu sezon geride kalan 8. haftada, 9. haftada ve 11.haftada 4 maç berabere bitmişti. Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında berabere biten 5 maç şöyle: Göztepe- Bursaspor
0-0 Ç.Rizespor- Alanyaspor
1-1 M.Başakşehir- Galatasaray
1-1 Beşiktaş- Trabzonspor
2-2 Fenerbahçe- Erzurumspor
2-2
DÖRT TAKIM 3 PUAN ALABİLDİ
24 golün atıldığı Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor
, Konyaspor
, Yeni Malatyaspor
ve Kayserispor
3 puanı alan ekipler oldu. Haftanın en farklı kazanan takımı Sivasspor oldu. Kırmızı Beyazlılar, sahasında Ankaragücü
'ne 4-0 mağlup ederken haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2, Başakşehir ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü, Kasımpaşa
, Antalyaspor
ve Akhisarspor ise haftayı puansız kapatan takımlar oldu.
(İHA)
Beşiktaş,Galatasaray
Kaynak: İHA