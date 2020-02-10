Haberler » Güncel » 16 ilde FETÖ'ye operasyon - Haber

16 ilde FETÖ'ye operasyon

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imamlar tarafından ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurulduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında görevli toplam 24...

10.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:1516 ilde FETÖ'ye operasyon
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde mahrem imamlar tarafından ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla irtibat kurulduğu tespit edilen Kara, Hava ve Jandarma komutanlıklarında görevli toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.
Balıkesir polisi FETÖ'ye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Balıkesir merkezli 16 il ve 40 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 14'ü halen görevde, 4'ü ihraç, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si Sağlık Bakanlığına geçiş yapmış, 1'i emekli, 1'i açıkta olmak üzere toplam 24 şüphelinin yakalanmasına karar verildi. Balıkesir'de 10, Kahramanmaraş'ta 4, Tekirdağ'da 4, Bolu'da 3, Kocaeli'de 3, Ankara'da 2, Hatay'da 2, Iğdır'da 2, Bursa'da 2, Aydın'da 2, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Hakkari'de 1, Ardahan'da 1, Giresun'da 1, Afyonkarahisar'da 1 şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Taşkın Sarıca/İHA)

Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:48  Parazit filmi konusu nedir? Parazit filmi oyuncuları ve fragmanı
09:42  Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix oynadığı filmler ve biyografisi!
09:11  Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
08:47  Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Şubat 2020 Milli Piyango sonuçları
08:40  On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 10 Şubat 2020 Milli Piyango
10.02.2020 10:00:53