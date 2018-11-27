16 İldeki Fetö Operasyonunda 9 Tutuklama

DİYARBAKIR merkezli 16 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 26'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Cuma günü Diyarbakır
merkezli İstanbul
, İzmir
, Ankara
, Kırklareli
, Tekirdağ
, Kocaeli
, Balıkesir
'in de aralarında bulunduğu 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında 1 binbaşı ve 2 yüzbaşının da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 26'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı,Diyarbakır