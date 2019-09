Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , "İmam hatipli öğrencilerimiz sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe alıyor. 2019 YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor." dedi.Selçuk, Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 16. İmam Hatipliler Kurultayı'nın açılışında, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.Kurultayın cesaret, emanet, ehliyet ve liyakatle büyüyen yeni nesillerin yetişmesine vesile olmasını dileyen Selçuk, kurultayda şiarın ehliyet ve liyakat olarak seçilmesinin önemine dikkati çekti.Selçuk, cevher olan çocukları mücevhere dönüştürürken ehliyete, liyakate ve vicdana ihtiyacımız olduğunu aktararak, şöyle devam etti:"Tarihimiz Mimar Sinan'ları, Hezarfen Ahmet Çelebi'leri, Ali Kuşçu'ları bu hususiyetlerle ortaya koşmuştur. Bizim imam hatip lisesine bakışımız mananın ve maddenin birlikte yeşermesidir. Maddede manayı, kainatta hikmeti, biyolojide azameti görmekle alakalıdır. İmam hatip okullarımız bu manada vicdanın ve liyakatin bilim ve teknolojiyle birleşerek insanlığa hizmet etmenin yolunu açıyor. Bunu isteyen çok sayıda ailemiz de mevcut. Ailelerimiz, imam hatip liselerine, orta okullarına çocuklarını kaydını yapmak isterken, bu okulları tercih ederken bu teveccühün sebebi, çocuklarının hekim, mühendis sosyal bilimci, edebiyatçı, öğretmen olması ve bunun ötesinde çok daha şeyler olması talebiyle teveccüh ediyorlar. Bu manada çerçeveyi geniş tutmak lazım. Yani adlandırmayla ihtiyacın arasındaki farkı biraz daha derinleştirmekte fayda var.""Gönüllülük iklimi bu salonda da yeşermiştir"Hangi meslek yapılırsa yapılsın vicdan çerçevesinden bakılmıyorsa insanlığa sunulabilecek katkının aslında yok hükmünde olduğunu bildiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğer biz imam hatip okullarımızı bu bağlamda insanlığın giderek körelen vicdanını ki bunu her şekilde görüyoruz, sadece maddeyi yücelten ve manayı dikkate olmayan bir uygarlık tasavvuru var günümüz dünyasında. Kendi çıkarı ve menfaati için bütün dünyayı yakacak kadar bir tüketimi, bütün dünyayı yok edecek kadar birtakım finansal problemleri, savaşları ortaya çıkarmaktan da çekinmeyen bir uygarlıktan bahsediyoruz. Gönüllülük iklimi bu salonda da yeşermiştir ve meyve vermiş görünüyor. İmam hatip davasına, meselesine katkılarından dolayı burada bulunan bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve hepinizin büyüklerine de çünkü onlar bu bayrağı taşıyarak bu tarafa doğru getirdi, yücelttiler, ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliyorum.""Sadece ulusal bir mesele olarak görmüyoruz"İslam dininin güzel ahlak, kardeşlik, dayanışma, eşitlik, paylaşım ve özveri gibi yüksek insani değerler üzerine kurulu olduğunu dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:"Bu değerlerden hareketle İslam, tarih içerisinde bir bilgi, sevgi, barış ve huzur medeniyetini meydana getirmiştir. Bu medeniyet bilim ve sanattan felsefeye kadar birçok alanda büyük başarılar ortaya koymuştur. Dolayısıyla İslam, bugün insanlığın ulaştığı evrensel değerlerin oluşumuna inkar edilemez bir katkı sağlamıştır. İşte Din Şurası'nda vurgulanan bu ifadede vurgulanan bilim ve maneviyatın birlikteliğiyle ortaya çıkan idealizmin önemidir. Biz imam hatip okullarını sadece ulusal bir mesele olarak da görmüyoruz. İmam hatip meselesi aslında dünyada bilimle, manevi atmosferi, maddeyle manayı birlikte ele alabilecek bir atmosferi, ortamı, iklimi, birçok dünya ülkesine, millete de örnek olarak gösterebilecek numunedir, modeldir. Bundan dolayı da uluslararası kimliğinin yükselmesi çok çok önem kazanıyor. Hem Türkiye'de uluslararası imam hatiplerin farklı manada büyümesi hem de dünyadaki örneklerinin çoğalması hedeflerimiz arasında."Selçuk, vicdan ve hikmet penceresinden bakabilecek nesiller yetişmesinin sadece ülkemiz için değil dünya için bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Bir imam hatipli olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedef gösterdiği 2023 vizyonu da aslında bu madde ve mana penceresiyle doğrudan doğruya alakalı ve gün geçtikçe bunu ehemmiyeti daha fazla algılanıyor." diye konuştu."YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz var"Bakan Selçuk, 5 bin 214 imam hatip okulunda 1 milyon 300 bin civarında öğrencinin bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:"İmam hatipli öğrencilerimiz sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe alıyor. 2019 YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor. Yine aynı sınavda ilk 100'e giren öğrencilerin Türkiye ikincisi ve üçüncüsü dahil olmak üzere 17'si imam hatipli öğrencilerimizden oluşuyor. Bu rakam şundan dolayı önemli; imam hatip okullarının Türkiye'deki oranın daha üzerinde bir oranda yüksek başarı gösteriliyor. Bu, meselenin nitelikle alakasını göstermesi bakımından ayrı bir öneme sahip çünkü sayısal olarak ilerlemekle beraber mahiyet ve nitelik olarak da ilerlemenin çok çok daha önemli olduğunu bu tablo bize gösteriyor. İmam hatiplerimizin niteliği, kalitesi arttıkça rakamlardan da anlaşılabileceği gibi teveccüh de artıyor. İlk defa LGS puan sıralamasında bu yıl ilk kez ilk bine giren öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Liselerimizi tercih etmiş bulunuyor. Bu durum gösteriyor ki ilerleyen yıllarda imam hatiplerimizin başarı çıtası giderek yükselmeye devam edecektir. Bu yıl Anadolu İmam Hatip Liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92'si dolmuştur. Bu manada 'Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok' diye kamuoyunda ortaya konulmaya çalışılan yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu."Selçuk, TÜBİTAK proje yarışmasına katılan proje sayılarının yüzde 16 artış gösterdiğini belirterek, imam hatip okularında ise TÜBİTAK proje artış oranının yüzde 45 olduğunu ifade etti.Bugün imam hatip nesli denilince insanın aklına insicam sağlayan eğitim kurumları geliyorsa bunda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının katkısının büyük olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, kurultayda ehliyete ve liyakatin şiar ele alınmasının insanlık için önemli olduğunu kaydetti."Bir imtihan dönemi yaşıyoruz"İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan da kurultaya katılanları selamlayarak, "Türkiye'de imam hatipler olarak bir imtihan dönemi yaşıyoruz. 20 yıl önce başka imtihanlarımız vardı şimdi başka imtihanlarımız var. Hangisi daha kolay hangisi daha zor söylemek zor. Tabii Rabbimizin adaletinden sual olunmayacağına göre kaldırabileceğimiz bir yük olsa gerek. Çok çalışacağız, çok çalışacağız Allah sonumuzun hayır etsin diye çok çalışacağız. Sonumuzun hayrı da iman selametiyle göçmek olur inşallah." diye konuştu.Malatya Valisi Aydın Baruş da kurultaya katılanlara teşekkür ederek, toplantının hem kent için hem Türkiye için önemli fikirlere ev sahipliği yapacağını söyledi.İmam hatipleri her zaman bu milletin teminatı olarak gördüğünü belirten Vali Baruş, "Çünkü bu camianın Türkiye'nin medeniyet değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştirmede emsalsiz bir rol üstlendiğini görerek bunu söylüyorum. Allah imam hatiplerin yolunu açık etsin." şeklinde konuştu.ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal ise kurultaya katılanları selamlayarak, önemli bir medeniyete sahip olduklarını ifade etti.Ehliyet ve liyakatın önemine dikkati çeken Çal, "Bizler işlerimizi layıkıyla ortaya koymaya devam edeceğiz. İmam hatip sıralarında milyonu aşkın öğrencimizi hayrın her alanında ehliyetli bir şekilde geleceğe hazırlayacağız. Layık oldukları ilgi ve alakayı onlardan esirgemeyip onları en mühim emanetler olarak göreceğiz." dedi.İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise imam hatip okullarının çok önemli eğitim kurumlarından olduğunu söyledi.ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Teşkilatlanma Başkanı Süleyman Köse de kurultayın her yıl yoğun katılımla devam ettiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.Programa AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile çok sayıda davetli katıldı.Konuşmalarının ardından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, "Ehliyet ve Liyakat" konulu konuşma yaptı.Çeşitli oturumlarla devam edecek kurultay, yarın sona erecek.