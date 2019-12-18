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16. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödülleri

Uluslararası Türksoy'la İpekyolu Dergisi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin birlikte organize ettiği 16. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödüllerine layık görülen başarılı isimler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

18.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:1516. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödülleri
Uluslararası Türksoy'la Dergisi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin birlikte organize ettiği 16. İpekyolu Yılın Altın Adamları ödüllerine layık görülen başarılı isimler, 'ın başkenti 'de düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Bir otelde gerçekleşen törene iş, sanat, siyaset dünyasından isimler ile Türkiye'den kanaat önderleri, gazeteciler ve akademisyenler katıldı. Devletin Derin Aklı kitabının genç yazarı ve kanaat önderi Ramazan İzol da gecede hazır bulundu. Ramazan İzol, başarılı kitabı sebebiyle teşekkür plaketi alırken, sanatçı Elçin Caferov'un da ödülünü takdim etti.

Burada açıklamalarda bulunan Ramazan İzol, Türk dünyasının gençlere çok ihtiyacı olduğunu söyledi. İzol, "Türk dünyasına gönül veren gençlere ihtiyacı var. Artık büyüklerimizi fazla yormamak lazım. Biraz da gençlerin kolları sıvayıp Türk dünyasına hizmet etmesi gerekiyor. Bizler öyle düşünüyoruz. Bu hizmete aday olan, gönül veren tüm kardeşlerimizi yanımızda bekliyoruz. Bu jenerasyon artık yavaş yavaş yoruluyorlar ve artık emekliye ayrılmak istiyorlar. Bazıları emekliye ihtiyaçları yok ama bizler onları onura edip başköşeye koymak istiyoruz. Biz gençler olarak Türk dünyasına sahip çıkmamız gerekiyor. Biz orta Asya'dan Horasan'a oradan Anadolu'ya gelen bir aileyiz. Her zaman devletimize, milletimize hizmet etmeye adayız, hazırız" dedi. - DİYARBAKIR

Azerbaycan, İpekyolu, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

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