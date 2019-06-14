16. İstanbul Bienali'ne katılan sanatçılar açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali'nde yer alacak sanatçılar açıklandı.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud'nun küratörlüğünde, 14 Eylül–10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "Yedinci Kıta" başlıklı bienalde, 26 ülkeden 57 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserleri, üç farklı mekanda sergilenecek.

"Yedinci Kıta" başlığıyla 14 Eylül'de kapılarını açacak 16. İstanbul Bienali kapsamında, Tersane İstanbul, Pera Müzesi ve Büyükada olmak üzere şehrin üç farklı noktasına yayılacak ücretsiz sergilerin yanı sıra çeşitli buluşmalar, konuşmalar ve film programı yer alacak.

Japonya'dan Arjantin'e, ABD'den Polonya'ya, İran'dan Tayland'a dünyanın dört bir yanından 57 sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserlerine yer verecek bienale Türkiye'den 7 sanatçı katılıyor.

16. İstanbul Bienali'nde, Yuji Agematsu, Deniz Aktaş, Özlem Altın, Jonathas de Andrade, Pia Arke, Korakrit Arunanondchai, Ozan Atalan, Radcliffe Bailey, Dora Budor, Johannes Büttner, Mariechen Danz, Elmas Deniz, David Douard, Simon Fujiwara, Claudia Martínez Garay, Eloise Hawser, Marguerite Humeau, Suzanne Husky, Rashid Johnson, Eva Kotátková, Agnieszka Kurant, Tala Madani, Jared Madere, Turiya Magadlela, Güçlü Öztekin, Güneş Terkol, Thiago Rocha Pitta, Mika Rottenberg, Max Hooper Schneider, Ylva Snöfrid, Jennifer Tee, Suzanne Treister, Ambera Wellmann, Haegue Yang, Müge Yılmaz, Phillip Zach, Andrea Zittel'in eserleri Tersane İstanbul'da sergilenecek.

Pera Müzesi'nde de Anzo, Charles Avery, Norman Daly, Ernst Haeckel, Sanam Khatibi, Melvin Moti, Glauco Rodrigues, Luigi Serafini, Paul Sietsema, Simon Starling, Piotr Uklanski'nin çalışmaları yer alacak.

Büyükada'da ise En Man Chang, Glenn Ligon, Armin Linke, Ursula Mayer ve Hale Tenger'in eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Bienal, 10-13 Eylül tarihlerinde basın mensupları, 12-13 Eylül tarihlerinde ise profesyoneller için ön izleme günleri sunacak.

Kaynak: AA