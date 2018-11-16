16 Kasım 2018, 09:22
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16 Kasım Cuma Dha Spor Gündemi

16 Kasım Cuma Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 11: 20 A Mili Takım, İsveç maçı için Konya'ya hareket edecek.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI 

11: 20 A Mili Takım, İsveç maçı için Konya'ya hareket edecek.

12: 30 Millilerin Konya'ya gelişi 

18: 30 Mircea Lucescu ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19: 00 A Milli Takım, İsveç maçı için son çalışmasını gerçekleştirecek.

İSVEÇ MİLLİ TAKIMI

13: 00 İsveç Milli Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

14: 15 İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, bir futbolcu ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

11: 00 Siyah-beyazlılarda Ankaragücü maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına 3 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı anterenmanla devam edecek.

GALATASARAY

10: 30 Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Fenerbahçe maçı çalışmaları çift antrenmanla sürecek.

BASKETBOL

EuroLeague

20: 30 Anadolu Efes - Panathinaikos

SULTANLAR LİGİ

19: 00 Eczacıbaşı VitrA - THY

GÜREŞ

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı mindere çıkacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

22: 45 Hollanda - Fransa

22: 45 Slovakya - Ukrayna

22: 45 Galler - Danimarka

22: 45 Güney Kıbrıs - Bulgaristan

22: 45 Slovenya - Norveç

22: 45 Cebelitarık - Ermenistan

22: 45 Liechtenstein - Makedonya Konya,İsveç
16 Kasım 2018 Cuma 09:22



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