16 Kasım Cuma Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
11: 20 A Mili Takım, İsveç
maçı için Konya
'ya hareket edecek.
12: 30 Millilerin Konya'ya gelişi
18: 30 Mircea Lucescu
ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19: 00 A Milli Takım, İsveç maçı için son çalışmasını gerçekleştirecek.
İSVEÇ MİLLİ TAKIMI
13: 00 İsveç Milli Takımı, Türkiye
maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
14: 15 İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson, bir futbolcu ile birlikte basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
11: 00 Siyah-beyazlılarda Ankaragücü
maçının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip çalışmalarına 3 günlük iznin ardından pazartesi günü yapacağı anterenmanla devam edecek.
GALATASARAY
10: 30 Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor
maçının hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde Fenerbahçe
maçı çalışmaları çift antrenmanla sürecek.
BASKETBOL
EuroLeague
20: 30 Anadolu Efes
- Panathinaikos
SULTANLAR LİGİ
19: 00 Eczacıbaşı
VitrA - THY
GÜREŞ Romanya
'nın başkenti Bükreş
'te düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda Serbest Güreş Milli Takımı mindere çıkacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ
22: 45 Hollanda
- Fransa
22: 45 Slovakya
- Ukrayna
22: 45 Galler
- Danimarka
22: 45 Güney Kıbrıs
- Bulgaristan
22: 45 Slovenya
- Norveç
22: 45 Cebelitarık
- Ermenistan
22: 45 Liechtenstein
- Makedonya
Konya,İsveç