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16 kişinin yaralandığı kazada minibüsün plakası ikiz çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsün plakasının bir başka minibüse ait olduğu belirlendi.

07.08.2019 17:32 16 kişinin yaralandığı kazada minibüsün plakası ikiz çıktı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün meydana gelen ve 16 kişinin yaralandığı kazaya karışan minibüsün plakasının bir başka minibüse ait olduğu belirlendi. Sahte plaka takılan minibüs 60 gün süreyle trafikten men edilirken araç sahibine sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 16 kişinin yaralandığı kazayla ilişkin soruşturmayı yürüten Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, minibüsün plakasıyla şasi numarasının uyuşmadığını belirledi. Yapılan kontrol sonucunda servis araçlarına tahsis edilen J serili plakanın çoğaltılarak kaza yapan minibüse takıldığını belirleyen jandarma ekipleri, minibüs sürücüsünün ehliyetine el koyarak sürücüye 15 bin lira para cezası verdi. Sahte plaka takılan minibüs 60 gün süreyle trafikten men edilirken araç sahibi sahtecilik suçundan işlem yapılmak üzere savcılığa sevk edildi. - MANİSA

Şehzadeler, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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