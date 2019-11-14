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16 kişiye sertifika 5 kişiye de 50 adet kovan verildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Karakavuz Köyü'nde arıcılık kursunu tamamlayan 16 kursiyere sertifikaları Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından verildi.

14.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:1516 kişiye sertifika 5 kişiye de 50 adet kovan verildi
'ın Ereğli ilçesi Karakavuz Köyü'nde arıcılık kursunu tamamlayan 16 kursiyere sertifikaları Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu tarafından verildi. Çorumluoğlu 5 kursiyere toplam 50 adet kovan verdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu Karakavuz Köyü'nü ziyaret ederek arıcılık kurusun u başarıyla tamamlayan 16 kursiyere sertifikalarının verilmesi törenine katıldı. Karakavuz Köyü'ne kalabalık tarafından coşkuyla karşılanan Çorumluoğlu 16 kursiyere sertifikalarını verdikten sonrası 5 kursiyere de 10'ar adetten toplam 50 adet arı kovanı teslim etti. Kaymakam Çorumluoğlu daha sonra beraberindekilerle aynı köyde yapımı tamamlanan prefabrik evin anahtarlarını ihtiyaç sahibi Aydemir Yatman'a verdi. Ziyaretlerde Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na Kdz. Ereğli Belediye Başkan Vekili Gönül Çelik ile vakıf üyeleri Mal Müdürü Nahit İnel, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Sağlık Müdürü Sezer Çetinkaya, İlçe Tarım Müdürü Doğan Kale, İlçe Müftü Vekili Mehmet Şen, Halk eğitim Müdürü Canan Ayan, SYDV Müdürü Abdullah Hasçelik, Zonguldak İl Genel Meclisi Üyeleri Ali Kemal Karaca ile Engin Temel, Hayırsever Üyeler Necmi Kuru, Recep Akdeniz, STK temsilcisi Atanur Işık, ZAYBİR temsilcisi Abdurrahman Canlı, Ziraat Odası Başkanı Adil Pulat, vakıf görevlileri ve proje koordinatörü eşlik etti. - ZONGULDAK

İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak, Güncel

Kaynak: İHA

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