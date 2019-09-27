Haberler » Güncel » Haber

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Yunanistanlı Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan birlikte konser verdi.

27.09.2019 22:0416. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde Yunanistanlı Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan birlikte konser verdi.
Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin altıncı gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Sokratis Sinapoulos ve Derya Türkan'ın konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.
Festival kapsamında Norveç, Dağıstan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları da sanatseverlerle buluşacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak.
Yarın Norveç'ten Jon Georg Balke konseriyle devam edecek festivalde, 29 Eylül'de Dağıstan'dan Akhmed Akhmedov sahne alacak.
Festival 30 Eylül'de düzenlenecek TRT Özel Konseri ile sona erecek.

Mevlana Celaleddin Rumi, Müzik Festivali, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:02 Ankara merkezli sınav operasyonu
02:02 - Rusya, Pasifik'te seyir füzesi denemesi yaptı
01:55 Mersin 30 yıllık öğretmene okulda saldırı
01:48 Atlı okçuluk üniversitede seçmeli ders oldu
01:47 Başkentte asayiş uygulaması
01:46 Silivrililer depremin ardından ikinci geceyi de dışarıda geçiriyor
01:45 Silivrililer depremin ardından ikinci geceyi de dışarıda geçiriyor