Haberler » Güncel » Haber

16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Norveç'ten Jon Georg Balke konser verdi.

28.09.2019 22:0416. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812'nci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 16. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali'nde, Norveç'ten Jon Georg Balke konser verdi.
Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin yedinci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda, Jon Georg Balke'nin konserine yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Sergilenen sema ayini de seyircilerin beğenisini kazandı.
Festival kapsamında Dağıstan ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları da sanatseverlerle buluşacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'ndeki konserler ücretsiz olacak. Festivalde yarın Dağıstan'dan Akhmed Akhmedov sahne alacak.
Festival 30 Eylül'de düzenlenecek TRT özel konseri ile sona erecek.

Mevlana Celaleddin Rumi, Müzik Festivali, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:49 Flash!
01:43 "Bilim ve sanat" köy okulunun koridorlarında
01:35 Altın Safran Festivali'nde Edip Akbayram rüzgarı esti
01:27 - İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...
01:20 16. Uluslararası Alanya Caz Günleri
01:19 - Osman Hamdi Bey'in Tablosu Rekor Fiyata Alıcı Buldu
01:18 Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama