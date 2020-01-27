16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı (2) - Yeniden

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, 16 sokak köpeğini zehir vererek, öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan 3 kişi, 'sahipli hayvanı öldürmek' ve 'çevreye zarar verecek şekilde zehirli madde atmak' suçlarından 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. 3 kişinin tutuklanmasına da karar verildi.

Yenimahalle ilçesi Batıkent Semti Turgut Özel Mahallesi'nde, geçen yılın Nisan ayında 16 sokak köpeği, zehir verilerek, öldürüldü. Yapılan araştırmalar sonucu köpeklerin; Musa Devran, Levent Özcan ve Aydın Gölge tarafından zehirli tavuk verilerek, öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol çerçevesinde, haftada 1 gün imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda haklarında 'sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme' ve 'çevreyi kasten kirletmek' suçlarından dava açılan 3 kişinin yargılanmasına devam edildi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Aydın Gölge ve Musa Devran katılırken, sağlık sorunları nedeniyle mazeret sunan sanık Levent Özcan katılmadı. Duruşmada, taraf avukatlarının yanı sıra çok sayıda hayvan hakları savunucusu da yer aldı.

'KÖPEKLER KOVALADI, ZEHİRLEDİM'

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, M.K. adlı kadının mahkemeye dilekçe sunduğunu, tanıklık yapmak istediğini; ancak sanıklardan Aydın Gölge'nin kendisini tehdit ettiğini, tahdit masajlarının da dilekçesinde ekli olduğunu belirterek, sanığa söz verdi. Bunun üzerine Gölge, adı geçen kişinin kız arkadaşı olduğunu ve mesajları onun gönderdiğini söyledi. Sanık Gölge, samimi itiraflarda bulunacağını belirterek, "Daha önce bu bölgede köpekler beni 2 kez kovaladı. Bir keresinde kaçarken, yüksek yerden atladım ve bel kaslarımı incittim. Bu nedenle sağlık sorunları yaşadım. Buna çok öfkelendiğim için köpekleri ben zehirledim. Diğer sanıkların bundan haberi yok" dedi.

GÖRÜNTÜLER İZLETİLDİ

Mahkeme heyeti, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini duruşmada izleterek, sanıklara soru yöneltti. 3 sanığın da köpeklerin zehirlendiği an birlikte hareket ettiği görüntülere yansırken, itirafta bulunan sanık Aydın Gölge, Mahkeme Başkanı Sezikli'nin sorularına çelişkili cevaplar verdi.

Şikayetçi avukatları da sanıkların aralarında anlaşarak, suçu birinin üzerine attıklarını, sanığın savunmasının 'tiyatro' olduğunu savunup, 3 sanığa da ceza verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında 3 sanığın da suça ortak olduğunu belirterek, 'mala ve çevreye zarar vermek' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

KARAR SONRASI TUTUKLANDILAR

Savcının mütalaasının ardından sanıklara son sözleri soruldu. Sanık Aydın Gölge, "Suçu ben işledim, pişmanım. Diğer sanıkların bir suçu yok" dedi.

Sanık Musa Devran da suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Duruşmaya katılmayan sanık Levent Özcan'ın avukatı ise müvekkilinin beratini talep etti.

Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 3'üne de 'sahipli hayvanı öldürmek' ve 'çevreye zarar verecek şekilde zehirli madde atmak' suçlarından 10'ar yıl hapis ve 15 biner lira adli para cezası verdi. Cezada indirime gitmeyen heyet, duruşma salonunda bulunun sanıkların tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen sanık hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. Sanıklar Aydın Gölge ve Musa Devran, salonda bulunan polis ekiplerince kelepçelenerek, tutuklandı.

'BUGÜN HAYVANLARA ADALETİN SAĞLANDIĞI GÜN'

Kararı sevinçle karşılayan hayvan hakları savunucuları ve avukatlar, adliye önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı. Grup, 'Katiller hapse girdi' ve 'Adalet yerini buldu' sloganları attı. Şikayetçi avukatı Tuğba Gürsoy, "Bugün hayvanlara adaletin sağlandığı gün. İlk kez böyle bir karar çıktı. Avukatlar olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutumu çok önemliydi ve güzeldi. Hayvanlara adalet için onlar da çok mücadele ettiler. Herkes mesleğinin sorumluluğunu yerine getirdi. Umuyoruz ki bu karar örnek teşkil eder. Sokaktaki hayvanların hiçbiri sahipsiz değil" diye konuştu.

Avukat Ezgi Koç ise "Mahkeme heyeti verebileceği en yüksek cezaları verdi. Bugün ihtiyacımız olan, hayvanlar öldürüldüğünde, katledildiğinde mala zarar verme suçundan değil gerçekten TCK'da düzenlenecek gerekli maddelerden cezalandırılması sisteminin getirilmesidir. Yeni bir ceza kanunu hazırlanıyor. Bununla ilgili sahipli, sahipsiz hayvan ayrımının kaldırılıp mal kategorisinden çıkartılması gerekiyor. Onlar bizim çocuklarımız. Biz onlara mal olarak bakmıyoruz" dedi.

- Ankara