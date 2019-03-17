17 Mart 2019, 17:19
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16 Mart 2019 Canlı Yayını 12 Dna Sarmalımızı Ne Zaman Nerede Nasıl Neden Kaybettik

Herkese merhabalarBildiğiniz üzere Patreon hesabıma üye olanlar Discord canlı yayınlarına katılma hakkı elde etmektedirlerAncak son zamanlarda gelen soruların bir çoğunda canlı yayınlarda neler konuşulduğu ve canlı yayınların ne şekilde yapıldığını abone olmadan önce bilmek istiyoruz...

Herkese merhabalar

Bildiğiniz üzere Patreon hesabıma üye olanlar Discord canlı yayınlarına katılma hakkı elde etmektedirler

Ancak son zamanlarda gelen soruların bir çoğunda canlı yayınlarda neler konuşulduğu ve canlı yayınların ne şekilde yapıldığını abone olmadan önce bilmek istiyoruz tarzında olmasından ötürü 16 Mart 2019 cumartesi günü yapmış olduğum son canlı yayının videosunu merak edenler ve bilgi almak isteyenler için 7 saat boyunca Youtube kanalımda herkese açık olarak yayınlayacağım. Youtube, Genel
Kaynak: Youtube