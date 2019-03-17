16 Mart 2019 Canlı Yayını 12 Dna Sarmalımızı Ne Zaman Nerede Nasıl Neden Kaybettik

Herkese merhabalar
Bildiğiniz üzere Patreon hesabıma üye olanlar Discord canlı yayınlarına katılma hakkı elde etmektedirler
Ancak son zamanlarda gelen soruların bir çoğunda canlı yayınlarda neler konuşulduğu ve canlı yayınların ne şekilde yapıldığını abone olmadan önce bilmek istiyoruz tarzında olmasından ötürü 16 Mart 2019 cumartesi günü yapmış olduğum son canlı yayının videosunu merak edenler ve bilgi almak isteyenler için 7 saat boyunca Youtube
kanalımda herkese açık olarak yayınlayacağım.
Youtube, Genel
Kaynak: Youtube