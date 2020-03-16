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16 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

16 Mart 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

16.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 06:45
16 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

02:00 Bana Normal Aktiviteler

02:30 Kuzey Güney

03:45 Kuzey Güney

04:30 5N 1K

05:30 Müzik Arası

05:45 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

16:00 Hizmetçiler

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Zalim İstanbul

23:30 Hekimoğlu

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Kuzey Güney Dizisi, Kanal D, TV, TV

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