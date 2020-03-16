16 Mart 2020 Star Yayın Akışı
16 Mart 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sucu Kamil
00:15 Çember: Güven Bana
02:15 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:00 Sucu Kamil
03:30 Türk Müziği
04:30 Güzel Köylü
04:30 Tülin Şahin ile Moda
05:15 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Çilek Kokusu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Kiralık Aşk
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Babil
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:00 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Güvercin
20:00 Sefirin Kızı
Kaynak: InterSinema.com