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16 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

16 Mart 2020 Pazartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

16.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.03.2020 06:45
16 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Eser Yenenler Show

00:15 Boks Gecesi

02:45 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık

07:00 Oynat Bakalım

08:00 Gel Konuşalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

09:55 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

10:45 Survivor Panorama 2020

13:00 Doya Doya Moda

14:00 Doğduğun Ev Kaderindir

16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz

17:15 Survivor Panorama Hafta Sonu

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Tv8, TV, TV

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