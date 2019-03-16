16 Mart Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13: 30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor
16: 00 Akhisarspor - Kasımpaşa
16: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor
19: 00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor
19: 00 Beşiktaş - Göztepe
GALATASARAY
13: 00 Sarı-kırmızılı ekipte Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak
Sarı-kırmızılılar, Bursa'ya gidecek
Takımın kentte karşılanışı
SPOR TOTO 1. LİG
13: 30 Ümraniyespor - Gazişehir Gaziantep
13: 30 Birevim Elazığspor - Adana Demirspor
16: 00 Giresunspor - İstanbulspor
16: 00 Osmanlıspor - Hatayspor
TFF 2. Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 27'nci hafta maçları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
17: 30 Stuttgart - Hoffenheim (Ozan Kabak)
17: 30 Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf (Yunus Mallı)
18: 00 Burnley - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI
13.30 Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli olacak. Türkiye, Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti ve Venezuela ile kura çekimine dördüncü torbadan dahil olacak.
VOLEYBOL
Sultanlar Ligi Çeyrek Final
15.00 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet (Burhan Felek)
17.30 Nilüfer Belediyespor - VakıfBank (Cengiz Göllü)
Kupa Volley
14: 00 İstanbul BBSK - Galatasaray
17: 00 Halkbank - Fenerbahçe
BASKETBOL
Tahincioğlu BSL
13: 00 Bahçeşehir Koleji - Türk Telekom
15: 15 Pınar Karşıyaka - Banvit
17: 30 Tofaş - Sakarya BŞB Basketbol
17: 30 Afyon Belediyespor - Galatasaray Doğa Sigorta
20: 00 Anadolu Efes - Arel Üniversitesi
KBSL
14: 00 Mersin BŞB - OGM Orman Gençlik
14: 00 Kırçiçeği Bodrum - Kayseri Basketbol SK
Erzurumspor Kulübü, Atiker Konyaspor, Spor
Kaynak: DHA