16 Mart Pazartesi DHA Spor Gündemi
Demir Grup SivassporTFF 1'İNCİ LİG19.00 Altınordu - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Eskişehirspor - Adana DemirsporBEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
16.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:28
SÜPER LİG
20.00 Fraport-TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
TFF 1'İNCİ LİG19.00 Altınordu - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Eskişehirspor - Adana Demirspor
BEŞİKTAŞ11: 30 Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
GALATASARAYTakım izinli
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi
19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Galatasaray HDI Sigorta
Kaynak: DHA
Etiketler : Eskişehirspor, Antalyaspor, Altınordu, Spor
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