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16 Mart Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

16 Mart Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

16.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:46
16 Mart Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 16 Mart Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

16 MART PAZARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Yıldıztabya Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-16 09:38:32.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.3.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etiketler : İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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