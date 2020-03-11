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16 Mart'ta İstanbul'da, Institut Français'de başlayacak

22 Mart'tan sonra Küçükçekmece'de Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ne gidecek, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sinebüs'ü ile İstanbul'un 6 köyünü gezecek.

11.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:07
16 Mart'ta İstanbul'da, Institut Français'de başlayacak

Festival bu yıl 18. yaşını kutluyor. 47 filmin gösterileceği festivalde söyleşiler, paneller ve atölyelerle, 7 şehirde Hak Odaklı Sinema perdede!

Feminist Bellek bölümünde sinema tarihinin ilk kurmaca filmini yapan yönetmen-yapımcı Alice Guy-Blaché filmlerinin yanı sıra, Anlatılmamış Hikâyesi belgeseli gösterilecek. Hak Odaklı Sinema ve Sinemanın Sanatkârları panelleri, Kuzey Afrika ve Türkiye 'de Kadınların Sineması Konferansı, Hikâye Anlatıcılığı Atölyesi, yönetmenlerle buluşmalar ve söyleşiler de festival programında.

Yeryüzünün dört bir yanından filmlerin buluştuğu Kadınların Sineması bölümünde yer alan "Cevher", "Kendi Işığındaki Kadın", "Fakir", "Leonie", "Oyuncu ve Casus", "Porselen", "Britt-Marie Buradaydı", "Delphine ve Carole", "Duygular Dile Geldi" ile "Sana Dair Nefret Ettiğim Her Şeyi Seviyorum" filmleri izleyicilerle buluşacak. "Cevher ve Kendi Işığındaki Kadın"ın yönetmeni Sinai Sganzeria ile "Fakir" filminin yönetmeni Helena Ignez, festivale konuk olacak.

Filmi Takip bölümünde ise Pelin Esmer'in 2005 yılında ilk oyunlarını çıkaran Arslanköylü kadınları izlediği "Oyun" belgeseli, yine Arslanköylü kadınların 14 yıl sonraki oyunlarını izleyen "Kraliçe Lear" gösterilecek. Cinsiyetler bölümünde ise bu yıl da Dorris Dörrie'nin "Kiraz Çiçekleri ve Şeytanlar" filmi de Türkiye'de izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Türkiye, Güncel

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