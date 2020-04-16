16 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

02:45 Maç Saati

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

03:45 Kısa Özet: A. Alanyaspor - Fenerbahçe

04:00 beIN Manşet

05:00 İyi Akşamlar İstanbul

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

08:45 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:30 Haftanın Öyküleri

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

14:15 Kısa Özet: Genk - Salzburg

14:30 Futbolun Şehirleri

15:30 Maç Saati

17:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

17:30 Taraftar

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Taraftar

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 beIN Wellness

23:00 Futbolun Şehirleri

23:00 Taraftar