Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

16 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

16 Nisan 2020 Perşembe günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

16.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 06:45
16 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

00:00 Tarafsız Bölge

01:00 Gece Haberleri

01:00 Akıl Çemberi

01:15 Türkiye'nin Gündemi

04:00 Gece Haberleri

04:15 Hafta Sonu

05:00 Gece Haberleri

05:10 Yeşil Doğa

06:00 Güne Merhaba

08:00 Güne Merhaba

08:45 A'dan Z'ye

11:00 A'dan Z'ye

12:00 Gündem 12

13:00 Gündem 13

14:00 Bugün

15:35 Her Şeyden Önce

16:00 Günlük

17:00 Günlük

18:00 Ana Haber

20:00 Tarafsız Bölge

21:00 Gece Görüşü

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Cnn Türk, TV, TV
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

TV Manşet

Haberler

Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu Haberler
Alaattin Çakıcı infaz düzenlemesiyle tahliye oldu
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi Haberler
EGM, sokağa çıkma yasağı önümüzdeki haftalarda da uygulanacak iddialarına yanıt verdi
Haberler ›› TV ››16 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Haberler

Son Dakika TV Haberleri

06:45: 16 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 16 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 16 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 16 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 06:45: 16 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler 23:43: Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti - Haberler 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı 21:24: Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı 21:16: Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak 20:43: Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı