16 Nisan 2020 Haberleri
16 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
17.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:18
- İzmit'te bir kadın, 9 katlı apartmanın çatısından atlayarak intihar etti
- Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
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- Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
- DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
- Koronavirüsten 12 kişinin hayatını kaybettiği Nijerya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 kişi öldürüldü
- Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
- Kalın, 'Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?' sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu
- PSG'den ülkesindeki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek
- Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi
- Rize'nin yengesi İrina Moroziuk, yine sınırları zorladı
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
- Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
- Kadıköy'de müzisyenler, evlerinden çıkamayan komşularına terasta dansözlü konser verdi
- Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
- Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı
- Ceza yiyen yaşlı adamdan zabıtaya ilginç teklif: 200 lira vereyim beni affedin
- Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
- Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
- Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
- İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi
- Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
- Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim
- Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı
- Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
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- Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor
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- Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler
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- Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak
- İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
- Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
- Alanyaspor, Love için Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarını yalanladı
- Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak
- İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
- Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi
Etiketler: Meclis Genel Kurulu, Gamze Pala, İngiltere, Genel