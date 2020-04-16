16 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Masum

00:15 Hekimoğlu

01:15 Hızlı Ve Öfkeli 7

01:15 Masum

02:15 Poyraz Karayel

03:30 Poyraz Karayel

04:15 Akasya Durağı

04:30 5N 1K

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

13:15 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Sar Başa

20:15 Hayat Tamircisi

20:15 Hızlı Ve Öfkeli 7

21:30 Suçlu

22:30 Sar Başa

23:00 Kuzey Güney

23:30 Hayat Tamircisi