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16 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

16 Nisan 2020 Perşembe günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

16.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.04.2020 06:45
16 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Yeni Gelin

04:00 Kuaförüm Sensin

05:45 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

09:30 Zahide Yetiş'le

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

20:00 Tokatçı

21:45 Güldür Güldür Show

23:45 Kapıcılar Kralı

23:45 Tokatçı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Aşk Laftan Anlamaz, Yeni Gelin Dizisi, TV, TV
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