16 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:10 Ya İstiklal Ya Ölüm

00:15 Kalk Gidelim

02:30 Sağlıklı Mutfak

02:50 Zinde Kal

03:15 Zinde Kal

03:35 Belgesel

03:50 Sağlıklı Mutfak

04:00 Dert Ortağı

04:20 Gülşah

04:35 Sonbahar Rüzgarları

05:45 İncir Ağacı

06:50 Ferhunde Hanım ve Kızları

07:00 Camiden Hayata

07:50 Tutunamayanlar

08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları

09:30 İyi Fikir

11:30 Tutunamayanlar

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 İki Ekmek Bir Vefa

12:45 Belgesel

12:50 Tam Zamanı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:00 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

16:00 Uzaktan Erişim

17:00 Sonbahar Rüzgarları

17:00 Zulüm

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Dangal

20:00 Ev Yapımı

22:00 Mucize

23:00 Ev Yapımı