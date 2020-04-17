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16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak?

Survivor Perşembe akşamı 48. Bölümü ile ekranlara geldi. Anlat bakalım oyununda heyecanlı anlar yaşanırken izleyiciler erkan başından ayrılamadı. Peki, 16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödü oyununu kim kazandı? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar!

17.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:22
16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak?

Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında anlat bakalım oyunu heyecanı yaşandı. Heyecanlı anlara sahne olan yarışmada izleyiciler ekrana bağlanırken 16 Nisan Survivor'da neler oldu? Anlat bakalım oyununu kim kazandı? 17 Nisan Cuma Survivor'da ne olacak? Survivor ödü oyununu kim kazandı gibi soruların yanıtları merak edildi.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Rekabetin üst seviyeye çıktığı Survivor'ın 16 Nisan tarihli bölümünde, yarışmacılar Anlat Bakalım oyununda gizli kelimeyi anlatmaya ve bulmaya çalıştı. Ardahan, Nisa, Aycan'ın kelimeleri anlatmakta güçlük çekmesi adada komik anlara neden olurkenen fazla doğru cevabı veren Ünlüler Takımı, Anlat Bakalım ödülünü almaya hak kazandı.

17 NİSAN CUMA SURVİVOR'DA NE OLACAK?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanan Survivor'da Sercan, ödül oyunundaki mola esnasında Nisa'ya el hareketiyle gidelim diye çağırdı. Nisa ise bunu kabul ederek Sercan Yıldırım ile birlikte yürüyerek oyun alanından uzaklaştı. Diğer yarışmacılar ve set ekibinden uzak bir alanda baş başa kalan ikili sohbet etmeye başladı. Sercan'ın Nisa'ya "Tabi bir de Survivor'dayız. Sonuçta bir şeyin içerisindeyiz" demesi ise dikkat çekti.

Etiketler: Gündem, Güncel
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