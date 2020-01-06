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16. RLC Günleri #SınırlarınÖtesinde bir programla karşınıza çıkıyor!

Elektrik, elektronik, otomasyon, aydınlatma, enerji ve otomotiv sektörlerini mercek altına alan RLC Günleri, sektörlerin dev firmalarını sizlerle buluşturmak için geliyor!

06.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:17 16. RLC Günleri #SınırlarınÖtesinde bir programla karşınıza çıkıyor!

Gelişen dünya trendlerini takip eden teknik ve kariyer odaklı oturumları ve son teknoloji ürünlerinin sergileneceği stantlarıyla, öğrencilere henüz mezun olmadan sektörü yakından tanıma fırsatı sunuyor.

16. RLC Günleri'nde sektörlerin dünü, bugünü, yarını hakkında katılımcıların bilgilendirileceği, teknolojinin kalbinin atacağı birbirinden keyifli panellerde; alanında uzman kişiler deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek.

Her öğrenciye hitap eden motivasyon ve sosyal içerikli oturumlarla zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacak, tek bir oturumun hayatınızda neleri değiştirebileceğine şahit olacaksınız!

Etkinlik boyunca fuar alanımızda bulunacak interaktif oyunlar, sürpriz çekilişler ve ödüllerle eğlencenin ve kazanmanın tadını çıkarmak için siz de yerinizi ayırtın!

Etkinliğimiz herkesin katılımına açık olmakla birlikte tamamen ücretsiz ve sertifikalıdır! Şehir dışından gelecek arkadaşlarımız için konaklama seçeneği de mevcuttur.

11-12-13 Şubat 2020'de Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan 16. RLC Günleri;sektörün dev firmaları, dernekler, alanında uzman kişiler, sosyal konuklar ve dahasını, katılımcılarıyla buluşturmayı bekliyor. Siz de "Sektörün En Bilinen Öğrenci Etkinliği"nde gerçekleşecek bu büyük buluşmada yerinizi almak istiyorsanız rlcgunleri.com 'dan kayıt olabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz!


Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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