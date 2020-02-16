Haberler » Sinema » 16 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

16 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

16 Şubat 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

16.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 06:4516 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Miami Yanıyor

02:00 Kuzey Güney

04:00 Müzik Arası

05:00 Tatlı İntikam

07:00 Akasya Durağı

09:45 D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Afili Aşk

16:15 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Hekimoğlu


Kanal D, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 08:08:39