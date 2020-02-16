16 Şubat 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 Ramo

01:45 Gizli Dosya

02:45 Zemheri

04:00 Kuaförüm Sensin

05:15 Cumartesi Sürprizi

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Cumartesi Sürprizi

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sultan

13:00 Mavi Boncuk

14:45 Zemheri

14:45 Ramo

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

20:00 Kibar Feyzo

21:45 Oflu Hoca'nın Şifresi

23:45 Oflu Hoca'nın Şifresi