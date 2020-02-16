16 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 TFF 1. Lig Özetler
02:15 Almanya Bundesliga Özetler
02:30 Takvim Yaprakları
02:35 Spor Kitaplığı
02:45 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Süper Lig Özetler
07:20 TFF 1. Lig Özetler
07:35 Almanya Bundesliga Özetler
07:50 Takvim Yaprakları
07:55 Hava Durumu
08:00 Süper Lig Özetler
08:20 İngiltere Premier Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
09:00 Spor Bülteni
09:55 Spor Kitaplığı
10:00 Süper Lig Özetler
10:15 TFF 1. Lig Özetler
10:30 Almanya Bundesliga Özetler
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 Olimpiyat Ateşi
11:55 Spor Kitaplığı
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:30 Spor Bülteni
14:00 Spor Hafta Sonu
16:00 Dakika Skor
18:00 Spor Hafta Sonu
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
23:30 Teknik Analiz