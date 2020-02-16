16 Şubat 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Zaman Matinesi

01:00 Benim Adım Melek

04:10 1'de Bugün

04:20 Ömür Dediğin

04:50 Küçük Hanımefendi

06:25 Beni Böyle Sev

08:55 1'de Bugün

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:50 Enine Boyuna

13:00 Geçmişin Gölgesinde

13:45 Vuslat

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Şampiyon