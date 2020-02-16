16 Şubat 2020 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:00 Kelime Oyunu
01:30 Çok Gezenti
02:10 Kanıt
02:30 Rehber
03:30 Yeniden Konuşalım
03:30 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
04:30 Yalan Dünya
04:30 Müzik
05:20 Sen de Yap
06:00 Geniş Aile
07:00 Kavak Yelleri
08:45 Sen de Yap
08:45 Rehber
09:45 Çok Gezenti
10:00 Yeniden Konuşalım
11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler
11:15 Yeniden Konuşalım
12:15 Rehber
12:15 Çok Gezenti
13:30 Rehber
13:30 Sen de Yap
14:30 Küçük Ağa
16:45 Çocuklar Duymasın
19:00 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
23:30 Gece Kafası