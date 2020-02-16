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16 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

16.02.2020 09:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 09:1216 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

Demir Grup Sivasspor

19.00 - BtcTurk Yeni Malatyaspor

BEŞİKTAŞ

Siyah beyazlılar günü izinli geçirecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Altay

16.30 Fatih Karagümrük - Giresunspor

16.30 Bursaspor - Adana Demirspor

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor - İstanbulspor

BASKETBOL

Solgar Vitamin Türkiye Kupası Finali

17.00 Darüşşafaka Tekfen - Fenerbahçe Beko

Herbalife Kadınlar Süper Ligi

16.30 Hatay BŞB - Bellona Kayseri Basketbol

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Aydın B.Şehir Bld.

17.30 Nilüfer Bld. - Atlasglobal Yeşilyurt

AXA Sigorta Efeler Ligi

17.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Toto

GÜREŞ

İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona eriyor.

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.30 Antwerp - Sporting Charleroi (Sinan Bolat)

16.30 St. Pölten - Admira (Sinan Bakış)

17.00 Juventus - Brescia (Merih Demiral*)

17.00 Sassuolo - Parma (Mert Müldür)

18.45 Zwolle - Feyenoord (Oğuzhan Özyakup, Orkun Kökçü)

20.00 Mainz 05 - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

23.00 Lille - Marsilya (Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı*)

23.00 Real Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)



Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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