Haberler » 3. Sayfa » 16 suç ve 37 dosyadan aranan zanlı yakalandı - Haberler

16 suç ve 37 dosyadan aranan zanlı yakalandı

Adana polisi 9 ilde dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, gibi suçlardan 16 suç kaydı ve 37 dosyadan aranması bulunduğu öne sürülen ve DEAŞ'a araç verdiği iddia edilen zanlıyı yakaladı.

04.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:3416 suç ve 37 dosyadan aranan zanlı yakalandı
polisi 9 ilde dolandırıcılık, hırsızlık, tehdit, gibi suçlardan 16 suç kaydı ve 37 dosyadan aranması bulunduğu öne sürülen ve DEAŞ'a araç verdiği iddia edilen zanlıyı yakaladı.

Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Muğla, Hatay, Antalya ve Konya'da dolandırıcılık, hırsızlık ve tehdit suçları dahil toplamda 16 suç kaydı ve 37 dosyası bulunduğu öne sürülen zanlı H.S.Y. Seyhan ilçesinde Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen H.S.Y., buradan çıkarken basın mensuplarına "Hiçbir suçum yok. Yarın göreceksiniz. Kendinize iyi bakın" dedi. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlının işlemleri sürüyor.

Bu arada, Kahramanmaraş'ta oto kiralama işi yapan Faruk Salman ise "2014 yılında Mersin ve İskenderun Limanı taşeronu olarak kendisini tanıtan H.S.Y.'ye 16 araç verdim. 3 ay düzenli ödeme yaptığını ancak hak edişi alamadığını söyleyerek ödemede problem çıkarmaya başladı. Daha sonra araçların bir kısmının Suriye'ye gittiğini kendisi söyledi. Araçlarını bulacağını ve aradığını bize bildirdi. Daha sonra biz kendisine ulaşamadık ve ofisine diğer mağdur insanlarla birlikte gittik. Toplamda 30 mağdura ait 473 tane aracın DEAŞ'a verildiğini öğrendik. Daha sonra Adana'da bir kiralama şirketinden, sahte kimlikle araç kiralama işini yaparken yakalattık bu kişiyi. Kendi ismini inkar etti. Daha sonra İskenderun'da yakalandı ve savcı tarafından serbest bırakıldı. Adana'ya gelindi ve orada da serbest bırakıldı. Mahkememiz sonuçlanmıyor. 4 yıl oldu, 4 yılda yaklaşık 3 milyon lira zararım var. Bana çok zor zamanlar yaşattı; evim gitti, diğer araçlarım gitti ve en önemlisi ticari hayatım bitti" dedi. - ADANA

Adana, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:28 Minibüsün kanala düştüğü kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Haberler
11:25 Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı - Haberler
11:24 Bozüyük kar altında - Haberler
11:24 Eski TÜBİTAK çalışanı 9 kişi FETÖ'den gözaltına alındı - Haberler
11:22 E-5'te dehşete düşüren olay: 1 yaralı - Haberler
10:45 Üç lider, Buckingham Sarayı'nda Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı - Haberler
10:02 Ordu'da genç balerin Ceren Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı - Haberler
09:52 18 aylık çocuklarına çiğ gıda yedirmeyen anne-baba, bebeğin ölümüne sebep oldu - Haberler
09:25 Hazırladığı kahvaltıyı beğenmeyen emekli boksör, annesini rehin aldı - Haberler
09:15 Kaza yapan motosikletlinin yardımına koşan 3 gence kamyon çarptı - Haberler
10:23 Nihal Olçok, Ahmet Davutoğlu'nun partisine katılıyor
10:20 Sigarada düz ve standart paket uygulaması başlıyor
10:11 150 yıllık hayal olan Filyos Projesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
09:43 Emekli ve memurun alacağı maaş zammı netleşmeye başladı
14:32 Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak
4.12.2019 11:34:07