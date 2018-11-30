16 Şüpheli Taraftar Yakalandı

30 Kasım 2018 Cuma 11:46



30 Kasım 2018 Cuma 11:46

İzmir'de Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 26 Kasım tarihinde Göztepe A.Ş.-Medipol Başakşehir F.K. takımları arasında oynanan futbol müsabakasında meydana gelen olaylar ile ilgili toplam 16 şüpheli yakalandı.26 Kasım tarihinde saat 20.00'da İzmir'deki Bornova Stadyumunda Göztepe A.Ş.-Medipol Başakşehir F.K. takımları arasında oynanan Spor Toto Süper Lig müsabakasında, meydana gelen olaylar ile ilgili yapılan teknik çalışmalar sonucunda, alkollü olarak spor alanına girerek taşkınlık yapan 1 şahıs, hakaret oluşturan söz ve davranışta bulunan 5 şahıs ile sahaya yabancı madde atan 10 şahıs tespit edildi. Toplam 16 şahsa, 6222 sayılı Kanuna Muhalefetten işlem yapıldı. - İZMİR