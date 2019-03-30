16 Tane Dairesi Olan Wilma Elles'den Korkutan Açıklama: Çocuklarımı Kaçırırlar Diye Korkuyorum

Bir alışveriş merkezindeki mekanın açılışına katılan oyuncu Wilma Elles,basın mensuplarına verdiği röportaj verdiği sırada, bir soru üzerine korkup kaçtı.

"16 tane dairem var" açıklamasıyla gündeme gelen Wilma Elles, gelen sorulardan sonra basın mensuplarının yanından uzaklaştı. Bir süre sonra geri dönen Elles, "Çocuklarımı kaçırırlar diye korkuyorum" dedi.

"DOĞAL KALMAK İSTİYORUM"

Milliyet'in haberine göre; basın mensuplarına açıklama yapan Wilma Elles, kendinde sevmediği çok şeyi olduğu belirterek, "İleri yaşlarda estetik yaptırabilirim. Şu an da doğal kalmak istiyorum" dedi.

SİNİRLENİP KAÇTI

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde adeta servet kazanan Wilma Elles, 8 yılda bir mağaza, 16 daire sahibi olmuştu. Oyuncu, gazetecilerin yatırımlarını sorması üzerine panik yaptı. "İstemiyorum" diyerek röportajı bitiren Wilma Elles, bir hayli sinirlendi.

"ÇOCUKLARIMI KAÇIRIRLAR DİYE KORKUYORUM"

Sakinleşince basın mensuplarının yanına gelen oyuncu, kameralar kapalıyken, "Benim çocuklarım var, çocuklarımı kaçırırlar diye korkuyorum. Benden para istiyorlar, yazıyorlar. Ben korkuyorum. Bunları sormayın, yayınlamayın" diyerek kafaları karıştırdı.

Kaynak: Diğer