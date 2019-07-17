17.07.2019 00:18
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16 Temmuz 2019 Haberleri

16 Temmuz 2019 Haberleri

16 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.

Saadet Partisi, Ekrem İmamoğlu, Hindistan, Emre Mor, Genel

Son Dakika Haberleri
01:54   Eskişehir'de parçalı ay tutulması izleyenleri kendine hayran bıraktı
01:50   "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
00:38   Tekirdağ'da "Parçalı Ay Tutulması"
00:35   Kapadokya'da "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık görüntüler oluşturdu
00:29   "Parçalı Ay Tutulması" Kayseri'den gözlemlendi
00:18   16 Temmuz 2019 Haberleri
00:01   "Parçalı Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu